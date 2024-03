Antonella Fiordalisi, la confessione su Stefano De Martino: «Vi svelo tutta la verità»

di Luca Uccello

Antonella Fiordalisi è appena tornata dall'esperienza di Pechino Express, dove ha percorso la Rotta del Dragone tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Un anno speciale per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. «La mia vita è stata per tanti anni la scherma - ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi - poi sono arrivati la moda e lo spettacolo. Ma lo spirito di sacrificio e una certa trasparenza mi hanno sempre contraddistinta, mi riconosco anche in questo». E grazie a questo viaggio si è accorata che finalmente «ho visto il mondo come funziona veramente e ho capito di aver vissuto sempre sotto una campana di vetro, anche grazie alla mia famiglia».

Fiordalisi a Pechino Express

Sicuramente «a Pechino si vedrà pochissimo la “vecchia” Antonella, ma non mi posso snaturare, posso soltanto migliorare». Il settimanale diretto da Alfonso Signorini le ricorda che è diventata famosa per la corte un po’ troppo “esplicita” che le fece Gonzalo Higuaín, su Instagram. «Quando mi ha scritto Higuaín avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip».

Poi un anno fa, per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: «Anche al GfVip sono stata istintiva, e mi dispiace che quella edizione sia stata così controversa. Sono stata litigiosa, penso di non aver superato mai il limite, ma avrei dovuto tenere di più a bada il mio carattere».

Ora Antonella però sogna in grande: «Da qui a cinque anni mi piacerebbe condurre una trasmissione dove aiuto le persone a essere se stesse senza aver paura di esprimere la propria opinione e di raccontarsi.

Capitolo uomini

Dentro la Casa più spiata d'Italia Antonella Fiordalisi si era innamorata di Edoardo Donnamaria. «Ma appena usciti ci sembrava di vivere un film, eravamo molto presi. Ma non è andata come speravamo, oggi mi sento migliore anche grazie a questa esperienza». Oggi si dichiara single, anzi «mai stata più single di così».

Perché è finita la storia con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham? «È una persona molto carina che ho frequentato per due mesi. Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta alla settimana, era complicato».

Al settimanale Chi ha anche raccontato come è nata la storia tra loro due: «Quando sono partita per Pechino Eexpress lui aveva cominciato a scrivermi, ma non gli avevo risposto e, così, ho fatto uno screenshot di una sua foto per ricordarmi e, al mio ritorno, gli ho risposto. Mi ha corteggiata, mi ha detto “vieni a trovarmi”. Ho cercato di mantenere la storia riservata, ma, a Capodanno, siamo stati insieme e sono uscite delle immagini su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi. I miei follower lo hanno notato ed è uscita la notizia».

Ultima curiosità su Stefano De Martino perché anche Antonella sarebbe nella lista delle donne che l'ex marito di Belen avrebbe frequentato: «Non sono mai stata con ragazzi fidanzati e non sono mai stata con De Martino».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 21:55

