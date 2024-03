Pechino Express, nuova stagione al via: «Abbiamo scoperto un turismo più umano». Chi saranno i protagonisti

“Pechino Express”, lo show tra viaggio e avventura di Sky Original prodotto da Banijay Italia, parte “Lungo la rotta del dragone” e torna in tv dal 7 marzo. Vietnam del Nord, Laos e Sri Lanka sono i paesi attraversati dalle coppie concorrenti, accompagnate dal riconfermato conduttore Costantino Della Gherardesca e dalla novità Fru (l’attore dei The Jackal Gianluca Colucci, nel 2022 in gara con Aurora Leone), inviato speciale.