(Adnkronos) - Ultima difficilissima tappa in Laos per i viaggiatori di Pechino Express 2024. Le sei coppie sono partite da Luang Prabang per poi affrontare il primo gioco vantaggio a Vang Vieng e approdare infine a Vientiane, dopo oltre 420 chilometri. A vincere la tappa sono stati I Pasticceri, mentre in fondo alla classifica si sono piazzati I Caressa e Le Amiche.

Quando Damiano Carrara, vincitore di puntata con Massimiliano, ha fatto il nome di Fabio ed Eleonora, giustificando la loro scelta perché li reputano tra le coppie più forti di quest’anno, Fabio si è mostrato decisamente risentito per la scelta e per le motivazioni presentate. E l’apertura della busta nera, che ha confermato l’esito di puntata con l'eliminazione dei Caressa, non ha fatto altro che aggiungere benzina sul fuoco.

