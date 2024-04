Pechino Express, Artem snobba Megan: «Ho una moglie, non posso starti vicino». Lei in lacrime, bufera sui social

Perdere il proprio compagno di avventura, a Pechino Express, è probabilmente la cosa peggiore che possa succedere: dispersi in luoghi remoti, provati da un viaggio già faticosissimo, viene a mancare anche il proprio punto di riferimento. È quello che è successo ad Artem dei "Fratm", che però è finito nel mirino delle critiche sui social per il suo atteggiamento con la sua compagna provvisoria, ovvero la ex "Amici" Megan Ria, della coppia delle Ballerine.

Artem snobba Megan Ria

Nell’episodio di ieri, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, le coppie sono state divise e mischiate nuovamente, e così tra gli altri Artem ha dovuto lasciare il suo “Fratm” Antonio Orefice per unirsi a Megan Ria, a sua volta allontanata dall’altra Ballerina Maddalena Svevi. Il giovane attore è apparso molto in difficoltà: per un approccio al viaggio molto diverso da quello della nuova compagna e per la voglia di non deludere la propria fidanzata in Italia: «Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne».

Le lacrime di Megan

Ma non è finita qui.

Le critiche sui social

Sui social in tanti hanno criticato il concorrente ucraino-napoletano, definendo "tossico" il suo atteggiamento e mettendo in dubbio anche la sua fedeltà verso la compagna: «Se reagisci così appena si avvicina Megan, vuol dire che sei tu che hai paura di cadere in tentazione», scrive un utente su X. E ancora: «Questo atteggiamento significa che lui stesso vieta qualsiasi cosa alla sua donna». Sul finale della tappa, però, tutto è rientrato e quando Artem ha riabbracciato Antonio è tornato il sereno, con tanto di "gimme five" tra il giovane e la ballerina. Il dibattito è aperto: chi ha ragione?

