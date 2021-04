Amadeus , la scelta di Colapesce-Dimartino ai Soliti Ignoti spiazza tutti: «Lo hanno fatto davvero?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game-show di Rai1. Ospiti-detective del giorno, il duo Colapesce-Dimartino, reduce dal successo di Sanremo con Musica leggerissima. Anche stasera si gioca per donare il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia le sneakers, ma sono già sold out. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Non è possibile...»

L'indagine dei due cantanti parte in maniera curiosa. Gli artisti, infatti, si presentano in impermeabile, vestiti da detective. La bizzarra trovata fa esplodere gli "ignotisti" - i fan del programma - su Twitter. «Con il loro impermeabile - scrive un utente - mi hanno fatto venire il buon umore». E ancora: «Sono troppo forti, l'impermeabile è top». Nel corso della puntata, Colapesce-Dimartino si esibiscono anche nel loro tormentone Musica leggerissima. Ed è ancora tripudio su Twitter: «Stanno ballando perfino gli ignoti, stupendo».

Leggi anche > Flavio Insinna, la risposta del concorrente all'Eredità spiazza tutti. «Ha detto una parolaccia?»

Si torna alla gara. I due artisti arrivano alla fase finale con 115mila euro, ma usufruiscono degli aiuti e giocano per 31mila euro. Colapesce-Dimartino indovinano il parente misterioso (il concorrente numero 3) e devolvono il montepremi in beneficenza. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA