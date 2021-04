Chiara Ferragni lancia le sneakers, ma sono già sold out. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Non è possibile...»

Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni lancia le sneakers con l'occhio, già sold out. Ecco il prezzo. Fan delusi: «Non è possibile...». In occasione della primavera-estate 2021, l'imprenditrice digitale sta lanciando nuovi articoli della sua linea Chiara Ferragni Collection. Ieri, sull'account Instagram del brand sono comparse le sneakers con l'iconico occhio (eyelike).

Le calzature glitterate sono già diventate un cult. Ecco come sono descritte sul sito Chiara Ferragni Brand: «CF1 Sneakers in pelle bianca con dettagli in glitter argento. Interno in spugna. Banda "Logomania" ai lati. Suola in gomma. Made in Italy». Il costo delle scarpe è di 199 euro. E, neanche a dirlo, sono già sold out.

Immediati i commenti dei fan sull'account Instagram del brand: «Non è possibile, sono già sold out». E ancora: «Riuscirò mai a prenderle prima che siano esaurite?». E in tanti si informano sulle nuove "scorte": «Quando torneranno disponibili?». In attesa del click day.

