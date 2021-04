Flavio Insinna , la risposta incredibile del concorrente all'Eredità spiazza tutti. «Ha detto una parolaccia?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Oggi, l'ex campione Francesco ha perso e ha salutato tutti. Alla ghigliottina ci è arrivata Monica. Ma è durante uno dei giochi del programma che avviene qualcosa di inaspettato.

Al duello che può costare l'eliminazione, ci finiscono Domenico e Ruggero. A quest'ultimo, Flavio Insinna chiede: «Lo sono Carlo Verdone e Christian De Sica, con la C». Parte il tempo e iniziano ad apparire le prime lettere. Ruggero però tentenna e prova qualche parola. Una su tutte, però, attrae l'attenzione dei telespettatori. «Ha detto cogl***?», chiedono increduli alcuni "ereditiers" su Twitter. E ancora: «Ha detto la parolaccia?». Ma c'è chi spiega: «Ha detto cognomi». E in effetti, riascoltando attentamente l'audio, il concorrente avrebbe detto proprio «cognomi». Per poi correggersi e dare la risposta esatta: «Cognati». Lasciandosi andare anche a un piccolo sorriso per la gaffe, che ha generato l'ilarità sui social.

Si arriva, poi, alla ghigliottina. Monica arriva alla fase finale con 230mila, ma dimezza una volta e gioca per 115mila euro. Le parole a disposizione sono «famiglia, notte, chiedere, nonna, buon». La concorrente non riesce a espugnare il gioco finale. Risponde infatti «effetto», ma la parola misteriosa era «consiglio». Nulla di fatto, dunque. Domani si torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 20:39

