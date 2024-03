Alessandro Borghi, l'attore di Supersex invia il video "vietato ai minori" a Cattelan: «Non ha pudore»

di Redazione web

Alessandro Borghi è il protagonista della nuova serie tv Netflix "Supersex", che racconta la vita di Rocco Siffredi. L'attore veste (o sveste) i panni del pornodivo più famoso del mondo e, nelle scorse ore, proprio nel giorno in cui gli episodi sono usciti sulla piattaforma streaming, è stato intervistato da Alessandro Cattelan a "Stasera C'è Cattelan". L'intervista è stata molto divertente anche perché i due sono molto amici anche fuori dalle scene. Il conduttore, poi, ha raccontato un aneddoto un po' hot e "vietato ai minori" sull'amico. Borghi, infatti, gli avrebbe inviato un video abbastanza compromettente in cui saluta Cattelan mentre è sul set. Poi, però, succede qualcosa di inaspettato. Quando il conduttore ha raccontato cosa fosse capitato, il pubblico è scoppiato a ridere e, così, ha fatto anche dopo la risposta dell'attore romano.

L'intervista di Alessandro Borghi

Durante la sua intervista a "Stasera C'è Cattelan", Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan si sono molto divertiti. Il conduttore ha, quindi, parlato di un episodio a "luci rosse": «Lui dice che non è provvisto di pudore, me ne sono accorto anche io. Dovete sapere che io e lui siamo molto in confidenza, ci sentiamo, ci mandiamo messaggi e ci scriviamo. Qualche tempo fa, però, mi ha inviato qualcosa di particolare. Era un mercoledì notte, stavo guardando la televisione e mi arriva un suo messaggio. Era un video. Vedo il meraviglioso volto di Ale, mi saluta tutto sorridente in primo piano, mi saluta e fin qui tutto ok. Poi, però, l'inquadratura piano piano si allarga e io sconvolto ho fatto "Oddio Alessandro ma cos'è questa cosa? I miei occhi, i miei occhi". Mi ha mandato questo filmato in cui si vedeva il grande protagonista della sua nuova serie». Alessandro Borghi, quindi, ridendo ha risposto: «Grandissimo e indiscusso».

La reazione del pubblico

Alessandro Cattelan ha voluto mostrare il tanto discusso video a qualche persona seduta nel pubblico.

