Alessandra DeMichelis, l'avvocato di Pechino Express sospesa: «I colleghi mi danno della prostituta, ma sono invidiosi»

Alessandra DeMichelis non ci sta. L'avvocato torinese, sospesa dall'ordine per le foto hot sui social, torna all'attacco. «L’Ordine si è preso due mesi di tempo per scriverle, si impegneranno a fondo. Pazzesco. Dopodiché avrò 30 giorni per fare ricorso al Consiglio nazionale forense. E lo farò, perché credo che la sospensione sia del tutto fuori luogo e ingiusta», ha detto al Tirreno.

Alessandra Demichelis, l'avvocata di Pechino Express sospesa dall'Ordine per le foto hot su Instagram

Alessandra DeMichelis ha di recente partecipato a Pechino Express, ma «ho già detto No al Grande Fratello e non farei neppure l’Isola dei Famosi», ha detto.

«Non sono a caccia di popolarità. Anzi, sono stata contattata per partecipare al Grande fratello e ho detto No. Vorrei avviare un mio format televisivo per dare voce alle persone che hanno bisogno di assistenza legale, portare alla luce i casi in cui la giustizia impiega troppo tempo a dare risposte», ha aggiunto.

