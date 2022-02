Ucraina, Alena Seredova e la paura per la guerra: «So cosa si prova a vivere nell'incertezza»

Dal fronte orientale arrivano notizie sempre più inquietanti e anche in Italia cresce la preoccupazione per l'Ucraina, caduta in mano alle forze russe. Tra i vip che hanno voluto esprimere la propria vicinanza al Paese c'è Alena Seredova, modella e showirl della Repubblica Ceca, nata e cresciuta a Praga prima di trasferirsi in Italia.

Alena Seredova e la paura per l'Ucraina

Da decenni naturalizzata nel nostro Paese, Alena Seredova ha voluto condividere sui social la propria inquietudine per l'escalation del conflitto russo-ucraino. «Questa mattina mi sono svegliata in un posto meraviglioso. Lo vedete in foto – ha scritto a corredo di un paesaggio di campagna –. E, ancora una volta, mi sono sentita una donna estremamente fortunata. Una donna che oggi vive e lavora in Italia, il Paese che mi ha accolto, che amo, dove sono nati i miei figli», ha proseguito la Seredova, dal 2015 legata sentimentalmente all'imprenditore Alessandro Nasi, da cui nel 2020 ha avuto una figlia, nata dopo l'arrivo di altri due bambini avuti, nel 2007 e nel 2009, da Gianluuigi Buffon.

Ma dopo avere ricordato i suoi figli, il pensiero è corso inevitabilmente ai familairi rimasti a Praga, una città pericolosamente vicina alle zone del conflitto. «Questa donna che oggi scrive queste poche righe è anche una figlia dell’Est Europa, nata a Praga, in Cecoslovacchia, praticamente dieci anni prima della caduta del muro di Berlino. So cosa si prova a vivere nella paura, nel timore, nell’incertezza. Pensavo che non avremmo mai più vissuto tutto questo, pensavo che mai saremmo più stati alle prese con questi sentimenti».

«Credevo, credo, in un'Europa unita e in mondo senza muri, senza bombe, senza paura – ha detto la Seredova prima di concludere –. Ho paura per il mondo che lasceremo ai nostri figli e per il mondo che già c’è adesso. Ho paura per la mia famiglia che è a Praga ed è cosi vicina a tutto quel dolore che mai pensavamo potesse tornare a occupare le nostre vite».

