Primo ospite della nuova edizione di Verissimo è. Silvia Toffanin intervista il cantante di Cellino San Marco e ha subito chiesto le motivazioni della sua decisione: quella di. A quel punto l'artista smentisce tutto quello che da mesi viene scritto su quotidiani e riviste.«Il 31 dicembre farò il mio ultimo concerto in Polonia», conferma, ma poi precisa, «Non smetto per sempre, lo faccio per rivedere il mio corpo e la mia salute, ho capito che dopo i miei malori che ho superato ma non del tutto. Mi prendo 3 mesi, quello che serve, ma tornerò». Poi conclude con decisione: « Su consiglio di alcuni amici medici mi fermo, ma non ho intenzione di abbandonare».Silvia poi chiede della sua condizione familiare e Al Bano parla di un'armonia ritrovata. L'ex moglie Romina insieme ai figli, Cristel e il nipotino, insieme a Loredana Lecciso con i suoi figli, sembrano riuscire a gestire con serenità i loro rapporti. Poi presenta in studio sua figlia Cristel con cui condivide un momento molto tenero grazie a un video presentato dalla redazione