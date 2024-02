Affari Tuoi sospeso durante Sanremo, ma ritorna con una grande novità. Il commento di Amadeus: «Non vedo l'ora...»

Novità in vista per Affari Tuoi, che al momento è sospeso in vista dell'inizio del Festival di Sanremo 2024 in modo da lasciare spazio al PrimaFestival. Molti spettatori - e non solo - hanno fatto notare che ci aspetta qualcosa di diverso al ritorno in tv del game show condotto di Amadeus.





La novità

Ma di cosa si tratterà mai? Cosa vedremo dopo la fine del Festival 2024? Davvero Affari Tuoi sarà completamente rivoluzionato? Non ci resta di andare a scoprire in che senso succederà e quali sono le novità che si prospettano!

