Oggi è un altro giorno, i 100 anni di Raimondo Vianello. La Tata commossa: «L'ultima volta...»

A Oggi è un altro giorno, il ricordo di un'icona di comicità indiscussa: Raimondo Vianello, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Nel salotto di Serena Bortone, per ricorda la coppia più comica della TV italiana, il racconto di tre protagonisti della sit com "Casa Vianello": Barbara Snellenburg (la vicina Kate), Pierfilippo Siena (regista della sit com) e Giorgia Trasselli (la storica tata). «Ricordo ancora l'ultma volta che ho visto Raimondo» racconta la tata,il cui volto è ormai noto agli spettatori. «Avevo chiamato Sandra per sapere come stessero, perchè avevo saputo che Raimondo era in ospedale. E le ho chiesto se potessi andare a trovarlo per un saluto» continua Giorgia.

«Era al San Raffaele, quando entrai nella sua stanza era seduto con la sua vestaglia blu e con una persona che lo accudiva, un filippino credo» racconta la tata con voce rotta dalla commozione. Dopo quell'icontro, Giorgia non ha visto più Raimondo. «Per me lui e Sandra erano tutto, erano una famiglia».

Il "Che barba che noia" è diventata un tormentone, ancora oggi tra i più gettonati, sia in televisione che nella quotidianità. L'immortalità della coppia comica Sandra e Raimondo conquista sempre di più anche le nuove generazioni, grazie agli sketch divertenti che ancora oggi fanno sorridere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 15:54

