Panariello, Conti e Pieraccioni: raddoppiano le date de Il Tour in teatro

Una tournée che è già uno spettacolo. Aumentano, anzi, “raddoppiano” le date de “IL TOUR” versione teatrale di GIORGIO PANARIELLO, CARLO CONTI e LEONARDO PIERACCIONI: furore al botteghino, un successo sorprendente, che fa registrare un doppio appuntamento a Milano (18 e 19 novembre), Roma (2 e 3 dicembre) e Bologna (21 e 22 dicembre). Prodotto da Friends&Partners, il trio di mattatori, amici di lungo corso e protagonisti indiscussi della scena, ha già in calendario sette date (annunciate precedentemente): il 18 novembre, Milano (Teatro degli Arcimboldi); il 30, Napoli (Palapartenope); il 2 dicembre, Roma (Teatro Brancaccio); il 9, Torino (Teatro Colosseo); il 14, Brescia (Teatro Dis_Play Brixia Forum), il 17, Bergamo (Teatro Creberg); il 21, Bologna (Europauditorium).



I biglietti delle nuove e “doppie” date saranno in vendita su ticketone.it da venerdì 2 agosto, ore 11.Nei punti vendita, invece, da venerdì 9 agosto, ore 11. E quest’estate, a grande richiesta, restano a disposizione del pubblico (dopo la doppia rappresentazione di Livorno e quella di Frosinone) due grandi appuntamenti in 3 location affascinanti: a Castiglioncello-LI (Castello Pasquini) sabato 10 agosto, a Cinquale-MS (Arena della Versilia) lunedì 12 e Follonica-GR (Follonica Summer Festival) martedì 13. Tutte le informazioni e il calendario aggiornato del tour disponibili su www.friendsandpartners.it Giovedì 1 Agosto 2019, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA