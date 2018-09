Nuova stagione al Teatro7, da Pino Insegno a Federica Cifola un cartellone ricco di spettacoli Video

di Ida Di Grazia

Presentato questa sera ala nuova stagione delche, sotto la direzione artistica di, regalerà al pubblico un cartello ricco di spettacoli nei quali,come da tradizione, la commedia d’intrattenimento gioca un ruolo fondamentale, unitamente ad alcune proposte che aggiungono l’ingrediente del contenuto emotivo alla collaudata ricetta dell’umorismo. Tantissimi gli attori presenti comeche insieme al direttore artistico hanno mandato un video speciale proprio ai lettori di Leggo.Sono davvero tanti i professionisti di successo, tra affezionati al "Teatro 7" e debutti assoluti: oltre, ovviamente, al padrone di casa( dal 20 novembre al 16 dicembre con Massimo Wertmuller in "Come Cristo comanda), come dicevamo, troviamo( 9-21 ottobre con "imparare ad amarsi", insieme in una imperdibile commedia romantica, Massimo Wertmuller e Rodolfo Laganà, che dividono il palco cimentandosi in una commedia di Stefano Reali. Ci sarà anche Gabriele Pignotta alla sua seconda partecipazione consecutiva che sul palco ha presentato anche la sua bambina. Le immancabili "Stremate", ormai un cult del Tatro 7, ovvero( 15 gennaio - 10 febbraio in "Stremate Ultimo atto), Marco Zadra e Sergio Zecca, altre due presenze irrinunciabili, così come Perrozzi & Salvatori di nuovo affiancati da Ketty Roselli; continuando a scorrere il cartellone risaltano le presenze di Patrizio Cigliano, Marco Morandi, Matteo Vacca, Maurizio Di Carmine, Morgana Giovannetti, Ludovica Di Donato, Valeria Sandulli, Francesca Milani e Francesca Baragli oltre ad alcuni attori molto apprezzati dal pubblico del Teatro 7, come Tiko Rossi Vairo, Giancarlo Porcari e Alessandro Frittella.Proseguono inoltre gli appuntamenti del sabato pomeriggio con gli spettacoli per bambini, progetto al quale il Teatro 7 dedica sempre grande attenzione, selezionando compagnie ed attori che possano accompagnare i piccoli spettatori dentro la magia del teatro.Altra realtà ormai collaudata è quella dei laboratori teatrali che, sotto la direzione di Sergio Zecca, sono diventati negli anni un punto di riferimento per appassionati di ogni livello e di ogni età. Ma da sempre Teatro 7 è sinonimo di solidarietà, attraverso la propria Onlus ma anche in collaborazione con diverse realtà benefiche, alla quali destina gli incassi di alcune repliche tra gli spettacoli in cartellone.