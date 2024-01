Morta Chita Rivera, Anita del primo West Side Story aveva 91 anni

di Redazione web

Addio a Chita Rivera, una delle dive più illustri di Broadway. Capace di ballare, recitare e cantare, l'indimenticabile Anita di West Side Story aveva vinto Tony per il Bacio di Una Donna Ragno e The Rink e poi nel 2018 aveva vinto il premio alla carriera. Padre portoricano e madre un misto di sangue irlandese e scozzese, Chita aveva 91 anni e per sei decenni aveva riscosso applausi a scena aperta a Broadway e nel West End. La figlia, Lisa Mordente, ha dato la notizia della morte senza offrire altri particolari.

Per generazioni di fan, Rivera era stata una forza della natura sul palcoscenico. Era apparsa in decine e decine di spettacoli teatrali a Londra e New York, accumulato decine di migliaia di chilometri in tournee di cabaret e recitato in film e programmi televisivi. A Broadway aveva dato vita a personaggi memorabili: oltre ad Anita nel primo West Side Story del 1957 con la celeberrima canzone America, era stata anche Rosie di Bye Bye Birdie del 1960, Velma Kelly in Chicago del 1975 e la protagonista del Bacio della Donna Ragno.

Nel 1986, quando la sua auto fu investita da un taxi provocandole molteplici fratture a una gamba, la sua carriera era stata momentaneamente sospesa. Con la forza di volontà che l'aveva sempre contraddistinta, Chita aveva fatto riabilitazione per un anno, dopodichè era tornata a ballare i numeri di cabaret che per anni le hanno dato da vivere. Non si era però ripresa completamente: «Non mi vedrete più con le scarpette da ballo perchè non ho più i miei tendini di Achille», aveva detto nel 1993 quando dopo sette anni aveva ripreso il ruolo nel Bacio dell a Donna Ragno. Nel 2009 il presidente Barak Obama le aveva conferito la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, in una cerimonia alla Casa Bianca.

