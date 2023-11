Trono di Spade, morta la figlia de "La Montagna". Il dramma dell'attore Thor Bjornsson: «Il dolore con noi per sempre»

di Redazione web

Un terribile dramma ha colpito Thor Bjornsson, attore famoso per aver interpretato "La Montagna" ne "Il Trono di Spade". La sua terza figlia, che sarebbe dovuta nascere nei prossimi giorni, è morta prima del parto. L'attore islandese, già papà di due bambini, ha annunciato la morte della piccola Grace Morgan sui social, in un post condiviso insieme alla moglie. «Le parole non possono descrivere il nostro dolore per questa perdita», ha scritto, a corredo di una serie di foto nelle quali viene mostrato il corpicino senza vita della figlia.

Morta la figlia di Thor Bjornsson

La figlia di Thor Bjornsson è morta poco dopo il superamento dei 5 mesi di gravidanza. «Dopo una sensibile diminuzione del movimento, abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere - ha scritto nel post pubblicato sui social -.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA