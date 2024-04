Ripley, nella nuova serie Netflix c'è anche l'Italia: Renato Solpietro svela com'è stato recitare con Andrew Scott e Dakota Fanning

Abbiamo intervistato Renato Solpietro, interprete del mafioso della New York anni ‘60 Carlo in Ripley, la nuova miniserie di Netflix che esce il 4 aprile sulla celebre piattaforma streaming. Parte di un cast stellare con Andrew Scott, Johnny Flynn e Dakota Fanning, diretto dal regista premio Oscar Steven Zaillian, in Italia lo conosciamo soprattutto per la partecipazione a La Squadra e a Un Posto al Sole ma il suo percorso d’attore è lungo e impegnativo. Con noi, Renato si è aperto svelando tantissimo sulla nuova serie Netflix e dandoci anche qualche consiglio sulla visione di questa meravigliosa produzione

