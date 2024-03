Matthew Modine, da nemico a celebrante di nozze: sarà lui a sposare Millie Bobby Brown (star di Stranger Things) con Jake Bon Jovi

di Serena De Santis

Da nemico in televisione a officiante alle nozze. Sarà questo il prossimo "ruolo" che ricoprirà l'attore Matthew Modine, conosciuto dal pubblico come Dr. Martin Brenner nella serie tv di Netflix "Stranger Things", che unirà in matrimonio la celebre attrice Millie Bobby Brown e Jake Bon Jovi, il figlio della famosissima rock star Jon Bon Jovi.

A rivelarlo è stato lui stesso in un'intervista rilasciata all'Access Daily, al quale ha rivelato di avere «una di quelle licenze per far sposare le persone. Millie ha pensato che sarebbe stato grandioso e poi Jake ha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse nuziali e loro hanno adorato ciò che ho scritto».

Le nuove riprese di Stranger Things

Nella serie televisiva, Brenner ha interpretato lo scienzato governativo e "papà" di Unidici, il personaggio appunto interpretato dalla futura Mrs Bon Jovi. Nella quinta stagione, le cui riprese sono state iniziate proprio in queste settimane, ancora non sappiamo se il dottore "cattivo" apparirà nuovamente, ma di certo la protagonista è stata molto impegnata con le registrazioni delle puntate e i preparativi del suo giorno speciale con l'amato Jake.

I festeggiamenti del matrimonio

Ancora non si conosce la data ufficiale delle nozze, ma lo scorso giugno la giovanissima coppia ha festeggiato ufficialmente il loro matrimonio con un party a tema. Il fidanzamento, invece, era stato annunciato da entrambi con una foto su Instagram nell'aprile del 2023, a seguito del quale erano stati criticati dal pubblico online per la loro età. Jake Bon Jovi, infatti, ha 21 anni, mentre Millie 20. A intervenire in loro difesa è stato proprio il padre dello sposo, la rock star Jon Bon Jovi, che ha voluto ribadire come in amore l'età non conta e che si può crescere anche insieme.

In una intervista al Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, la Brown ha raccontato che il proprio ragazzo, vista la passione di entrambi per il mare e per le immersioni, ha deciso di farle la proposta di matrimonio sott'acqua.

Tornati in superficie Bongiovi ha poi confessato alla fidanzata di avere usato un anello sostitutivo per l'occasione, perché sua madre non si fidava a dargli l'anello di famiglia viste le modalità "rischiose" della proposta. Sulla barca, appena riemersi, i futuri sposi hanno poi indossato i "veri" anelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA