Stranger Things 4: la data di uscita, la lettera ai fan, il cast ed il trailer. Proprio tutto quello che c'è da sapere

Una lunga pausa per i tempi della serialità. Tre anni di attesa tra una stagione, la terza e la quarta di Stranger Things, il prodotto più pop di Netflix, che arriverà sulla piattaforma, con la penultima stagione, ma divisa in due tranche.

Stranger Things 4, la data di uscita

Dal suo debutto nel 2016, il fenomeno globale di Stranger Things ha ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, solo per citare i più importanti; lo show candidato per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy, nella sua terza stagione ha totalizzato 582 milioni di ore di visione, classificandosi al secondo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese, mentre la seconda stagione si trova al decimo posto con 427 milioni di ore di visione. Le due tranche di ST4, usciranno la prima il 27 maggio e la seconda il 1° luglio.

Per questa quarta stagione, i creatori di Stranger things, i fratelli Duffer, hanno scelto di promuoverla con quattro locandine ambientate in altrettanto locations, in cui si muoverà l'azione della quarta stagione, cioè Russia, la California, il laboratorio e Creel House; questa nuova stagione riprenderà sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Altra sorpresa per i fan della serie, una lettera speciale in cui hanno condiviso altre informazioni sul futuro della serie. Eccola qui sotto, con qualche anticipazione circa il futuro del post-Stranger Things

Stranger Things 4, la lettera ai fan

Stranger Things 4, il trailer

Stranger Things 4, il cast

Qualche aggiornamento anche riguardo al cast. Lo sceriffo Jim Hopper – interpretato da David Harbour – in realtà non è morto, ma imprigionato. Tra gli attori torneranno Brett Gelman (Murray Bauman) e Priah Ferguson (Erica Sinclair), oltre ai protagonisti Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max).

