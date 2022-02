Tales of the walking dead, in arrivo una nuova serie-zombie

Mentre la saga zombie The Walking Dead volge alla fine dopo 11 stagioni non senza un doverso saluto al personaggio di Rick Grames, che comparirà in alcuni episodi, forse come gancio per i film ispirati a The Walking Dead, con l'attore inglese, Andrew Lincoln, prende forma il cast dello spin-off, Tales of the Walking Dead.

Anzitutto si tratta di una serie antologica, cioè non una serie orizzontale, in cui gli episodi raccontano l'evoluzione di trama e personaggi, ma di un prodotto seriale che ha in comune un tema centrale (vedi Black Mirror). Di Tales of the walking dead sappiamo che è scritta da Channing Powell, la stessa sceneggiatrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, che racconterà in ogni episodio storie incentrate su personaggi già incontrati in passato nel franchise, gettando nuova luce sui loro retroscena, o su personaggi mai incontrati prima.

Gli attori scelti per far parte del cast dei primi 6 episodi della prima stagione, sono Anthony Edwards (ER), Parker Posey (Lost in Space), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Poppy Liu (Better Call Saul) e Jillian Bell (Workaholics)

We're excited to introduce the newest members of the #TWDFamily. pic.twitter.com/x1DU71lUK5 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 3, 2022

Ad unirsi al terzo spino-off del franchise sugli zombie, ci sono i registi Haifaa Al-Mansour (The Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Clarice) e Tara Nicole Weyr Fear the Walking Dead). Tales of the Walking Dead, ora in fase di produzione, debutterà quest’estate.

