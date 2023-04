Milano, all'Alcatraz arriva Undici

Sette giorni a tutto Stranger Things. Oggi all’Alcatraz sbarca Undici, ovvero l’attrice Milie Bobby Brown, eroina della serie culto di Netflix. Dalle 12 alle 19 firma autografi e incontra i fan (ingresso da 50 euro) posando con loro per foto. Alle 18.30 sale sul palco e racconta la sua esperienza come protagonista della serie, in cui ha poteri di telecinesi e telepatia.

Non solo, dal 5 maggio in piazza Beccaria Netflix apre il primo pop up store italiano dedicato alla serie: gadget, videogiochi, atmosfere anni 80. Ingresso gratuito prenotando su strangerthingspopup.com/it.

