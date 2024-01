Mare Fuori 4: quando andrà in onda. Ecco tutte le novità

di Alessia Di Fiore

Torna in televisione una delle serie tv che ha maggiormente appassionato il pubblico italiano, soprattutto quello giovanile: Mare Fuori, che narra le dinamiche all'interno del carcere minorile di Napoli, sarà disponibile su Rai Play dall' 1 febbraio e andrà in onda su Rai 2 dal 14 dello stesso mese. Secondo quanto comunicato dalla Rai, la serie sarà composta da 12 episodi divisi in due parti, i primi 6 episodi usciranno sulla piattaforma streaming dal 1 febbraio.

Il Musical

La serie ha avuto un enorme successo tanto che da quest'ultima è stato prodotto un musical, scritto da Alessandro Siani), che farà un tour per tutta l'italia, la stessa performance teatrale vede coinvolti numerosi degli attori della seie televisiva: Maria Esposito (Rosa Ricci), Antonio Orefice (Totò), Enrico Tijani (Doberman), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e tanti altri.

Oltre a questi sono presenti nuovi attori tra cui il celebre cantante napoletano Andrea Sannino.

Anticipazioni

La fiction si è conclusa con Rosa Ricci, costretta a scegliere tra le vita del padre, Don Salvatore, e il suo amato, Carmine.

Tra meno di un mese il pubblico scoprirà che quella scelta porterà a Rosa non pochi problemi, che la faranno sprofondare nel senso di colpa.

Edoardo, ferito da numerosi proiettili, si sveglierà in ospedale, ma scoprirà mai che colei che gli ha salvato la vita è proprio la sua amante Teresa? O qualcuno cercherà di impedirglielo?

