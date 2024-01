Nicolas Maupas: «Il bacio con Cuomo a Il Professore? Felice se ha infastidito». Ma sulla vita privata non si scompone

Il giovanissimo attore italiano, Nicolas Maupas, diventato famoso per le sue interpretazioni nelle serie tv Mare Fuori e Un Professore, ha parlato di se in una lunga intervista a Vanity Fair. L’attore ha dichiarato di non parlare mai della sua vita amorosa: «È una forma di tutela, e forse anche di paura», ha detto l’attore che però non ha saputo nascondere il suo desiderio di diventare padre: «Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso».