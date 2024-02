«Lavoro 7 giorni su 7 con 10 giorni di ferie pagate all'anno: è saltato l'equilibrio tra vita privata e professionale ma non me ne pento»

Lavoro e vita privata dovrebbero essere in equilibrio in modo da assicurare il benessere delle persone e sono sempre di più coloro che sono disposti a lottare per questo, disponibili persino a ricevere uno stipendio più basso pur di avere del tempo da dedicare a se stessi, alla propria famiglia, agli impegni quotidiani e ai vari interessi.

Eppure, si sa che se c'è una regola, allora c'è anche un'eccezione, e lo stesso vale in questo caso: Lena Frechen ha abbandonato l'equilibrio tra lavoro e vita privata che aveva a Colonia, in Germania, per abbracciare la frenesia e l'ambiente di New York, dove tutti sono costantemente online, pronti a partire al primo squillo del capo.

Il passaggio non è stato di certo facile, ma ora è felice di affermare: «Ce l'ho fatta».