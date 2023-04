Clara Soccini, Crazy J di Mare Fuori, accusata di aver rubato la canzone “Origami all'alba”. Lei replica così

di Redazione Web

“Origami all'alba” è uno dei brani più ascoltati del momento sulle piattaforme streaming. La canzone, diventata celebre grazie alla serie tv di successo Mare Fuori, è uscita in una doppia versione: la prima cantanta da Clara Soccini (Crazy J nella serie) e la seconda con la voce di Matteo Paolillo (Edoardo in Mare Fuori).

Il suo personaggio nella serie ha fatto sì che i fan della serie accusassero l'attrice di aver rubato il brano anche nella realtà. Ma è davvero così? Facciamo chiarezza.

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario: la dedica d'amore sui social e la reazione dei fan

Mare Fuori 4, il video di Matteo Paolillo (Edoardo) scatena la reazione dei fan. «No ti prego, mi sale l'ansia»

Mare Fuori, il brano “Origami all'alba”

Nella fiction di Rai2, Clara Soccini interpreta la trapper Crazy J. La ragazza si distingue perché entra subito in competizione con Cardiotrap (Domenico Cuomo nella realtà) che nella serie è intento a incidere il brano che viene appunto rubato dalla casa discografica di Crazy J, passando in radio come Origami All’Alba.

Il pezzo ha riscosso un enorme successo anche fuori dalla serie e l'uscita delle due versioni ha scatenato il caos tra gli utenti nei social. «Nella serie ha rubato la canzone a Cardio, nella realtà a Matteo», ha scritto un utente sotto il video in cui Clara annuncia che il brano è disco d'oro. Lei ha replicato così: «Non ci siamo proprio».

La verità dietro al brano

«Questa canzone nella serie si intitola “Vincere per perdere” e la versione iniziale di Cardiotrap è scritta da Matteo Paolillo. Quando mi è stato proposto il mio personaggio, dal momento che nasco come musicista, ho voluto scrivere io le canzoni per il mio personaggio ovviamente senza togliere nulla a Matteo Paolillo. Abbiamo stravolto la canzone, ho scritto nuove linee melodiche e tutto il resto. Quindi nella realtà, quella di Cardiotrap iniziale l’ha scritta Matteo, quella del decimo episodio l’ho scritta io con Matteo, per il mio personaggio. Ovviamente questa è la realtà, poi nella serie è tutta un’altra storia», ha spiegato la ragazza svelando così la verità dietro al brano, una volta per tutte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA