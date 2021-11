Dexter, torna il serial killer in una nuova serie tv. Dieci episodi su Sky

Torna la serie tv di culto sul killer seriale Dexter, interpretato da Michael C. Hall, che sarà di nuovo il protagonista di Dexter: New Blood, in onda su Sky Atlantic e Now dal 10 novembre. A distanza di 9 anni dal finale di serie del 2013, l’anatomopatologo della scientifica che è anche il serial killer Dexter Morgan, fa il suo ritorno in una speciale miniserie composta da 10 episodi.

Trama

Dopo un periodo di isolamento nell’Oregon, Dexter ha assunto una nuova identità e si è rifatto una vita. Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake è Jim Lindsay, un pacifico e affabile dipendente del Fred’s Fish Game, e nessuno, neanche la sua nuova compagna, Angela Bishop (Julia Jones), a capo della polizia locale, è a conoscenza dei suoi trascorsi. Tutto sembra andare per il meglio, ma certe pulsioni sono dure da tenere a bada. Dopo una serie di inquietanti incidenti, le attenzioni di Dexter ricadono su Kurt Caldwell (Clancy Brown), un uomo molto conosciuto e stimato, che rappresente l’incarnazione del sogno e dei valori americani. Peccato che nasconda un terribile segreto e che alcuni fantasmi del passato tornino nella mente di Dexter: due decisamente immaginari, sua sorella Debra (Jennifer Carpenter) e il Trinity Killer (John Lithgow), un altro assolutamente reale, suo figlio Harrison (Jack Alcott), ormai adolescente, in cui Dexter rivede se stesso.

Sky, tutte le serie tv in uscita a novembre 2021

Personaggi

Dexter Morgan, al secolo Michael C. Hall, è il protagonista della serie, un inarrestabile serial killer, che sfrutta i suoi impulsi per cercare e uccidere altri serial killer, grazie al “Codice di Harry”, inventato da suo padre adottivo Harry Morgan. Dexter, infatti, è un omicida perfettamente inserito nella società, con un lavoro e una famiglia e nella serie originale, andata in onda dal 2006 al 2013, lavora come analista delle tracce ematiche per la polizia di Miami. Nel finale dell’ottava e ultima stagione dopo aver detto addio all’amata sorella Debra, sfruttando l’Uragano Laura, Dexter finge un incidente in mare, ma solo per sparire dalla circolazione. Lo ritroviamo prima dell’Oregon in versione taglialegna, e poi, nella cittadina di Iron Lake, nella zona nota come Upstate NewYork. Ha un figlio, Harrison, che 10 anni prima è fuggito in Argentina con la sua ex compagna Hannah, anche lei un’efferata serial killer.

Debra Morgan, l'attrice Jennifer Carpenter, è la sorellastra di Dexter, morta nella stagione finale della serie cult. Debra è sempre stata un punto di riferimento per il protagonista. Anche da morta sarà la sua guida, la sua voce interiore e la sua coscienza.

Harrison Morgan, interpretato da Jack Alcott, è il figlio di Dexter, avuto con la moglie Rita. Sono passati 10 anni dalla fuga in Argentina e Harrison è già un adolescente quando torna nella vita del padre. I due sono più simili di quanto ci si aspetta: riuscirà Dexter a guidare suo figlio, così come Harry fece con lui?

Kurt Caldwell, l'attore Clancy Brown, è il villain contro il quale si scontrerà Dexter. Persona influente nella comunità di Iron Lake, è conosciuto e rispettato da tutti. Incarnazione del sogno americano, è passato dall’essere un autista di camion ad essere proprietario di numerosi autocarri e di un’intera azienda di trasporti. Influente e generoso è pericoloso contrariarlo o ferire le persone a cui tiene.

Angela Bishop, al secolo Julia Jones, è la prima donna nativa americana a capo della polizia di Iron Lake. Ha una figlia adolescente di nome Audrey ed è la nuova compagna di Dexter. Arthur Mitchell/Trinity Killer (John Lithgow) è il serial killer che Dexter ha affrontato nella quarta stagione. È l’uomo che ha ucciso Rita. È a causa delle sue azioni se Harrison, figlio di Dexter, ancora piccolissimo, si è ritrovato da solo in una pozza del sangue della madre. Logan (Alano Miller) è il sergente del dipartimento di polizia di Iron Lake, Audrey (Johnny Sequoyah) è la figlia adolescente di Angela Bishop dal carattere molto forte, infine, Fred Jr (Michael Cyril Creighton) è l’affabile proprietario del posto dove lavora Dexter. Nato e cresciuto a Iron Lake e sposato con Brian, è il pastore di una piccola congregazione locale. Tutti lo riconoscono in città.

Trailer

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA