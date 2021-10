Sky, tutte le serie tv in uscita a novembre 2021

Novembre 2021 e Sky cala il poker di assi delle serie tv, con l'ultima, attesissima stagione di Gomorra, in cui vedremo che fine faranno i personaggi dell'Immortale e Genny Savastano. Ma non è tutto, perché torna un altro personaggio cult della serialità, il serial killer Dexter e Robert Langdon, nato dalla penna di Dan Brown. L'autunno seriale del 2021 è appena iniziato e questo mese Sky ha le carte per superare i suoi competitors.

Ecco le serie tv che vedremo a novembre 2021 su Sky Atlantic e Now.

DEXTER: NEW BLOOD (10 novembre)

Sono passati circa 10 anni dal finale dell’ottava stagione, e Dexter Morgan (Michael C. Hall) si è rifatto una vita. Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake non è altri che il pacifico e affabile Jim Lindsay, e nessuno - neanche la sua compagna, la capa della polizia Angela Bishop - è a conoscenza dei suoi trascorsi e del Passeggero Oscuro, che comunque farà sempre parte di lui. Dopo una serie di strane sparizioni, le attenzioni di Dexter ricadono su un concittadino assai noto all’interno della comunità. Nuovo serial killer in vista? Come se ciò non bastasse, Mr. Morgan dovrà affrontare alcuni fantasmi del passato che avranno un forte impatto su di lui. Il ritorno in scena di suo figlio Harrison, ormai adolescente, complicherà ulteriormente le cose.

POSSESSIONS (13 novembre)

Natalie, una giovane donna francese trasferitasi in Israele, finisce in un incubo quando viene accusata di aver ucciso suo marito la notte stessa del loro matrimonio. A prendere le sue difese è Karim, un funzionario del consolato francese, ma l’uomo non riesce a decifrare la persona a cui deve prestare aiuto. Natalie è innocente e vulnerabile, oppure è soltanto incredibilmente manipolativa? Nel suo passato si nasconde qualcosa che potrebbe aiutarlo a capirla, ma di cosa si tratta?

YELLOWJACKETS (17 novembre)

Anni ‘90. Le giovani e talentuose giocatrici di una squadra di calcio femminile di un liceo nordamericano sopravvivono per miracolo a un terribile incidente aereo e si ritrovano da sole nella natura selvaggia dell’Ontario per svariati mesi. La speranza cede presto il posto alla disperazione, alla rabbia e alla paura, e le ragazze, ormai divise in veri e propri clan, si ritrovano a lottare senza pietà per la sopravvivenza, arrivando anche a praticare il cannibalismo. Nel presente, 25 anni dopo, ritroviamo alcune delle sopravvissute. Shauna, Taissa, Misty e Natalie sono andate avanti con le loro vite, ma il ricordo di quei giorni è impossibile da cancellare: ciò che è successo un quarto di secolo prima non ha mai smesso e non smetterà mai di influenzare le loro vite.

GOMORRA – LA STAGIONE FINALE (19 novembre)

Atto conclusivo per la serie cult nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, la più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo - nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 - è stata venduta in più di 190 territori, ricevendo ovunque un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosissimi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana. Gennaro aveva provato davvero a ripulirsi e a costruire una vita onesta per sé e per la sua famiglia. Ciro si è sacrificato per permetterglielo e quel sacrificio andava onorato. E c’era quasi riuscito: da narcotrafficante si era trasformato in imprenditore occulto riuscendo a realizzare il secondo polo aeroportuale campano. Ma poi è crollato tutto. La guerra scoppiata tra Patrizia e i Levante stava riducendo Secondigliano e Napoli intera ad un cumulo di macerie. Genny non poteva permetterlo ed è dovuto scendere di nuovo in campo per riportare l’ordine. Ha ucciso Patrizia, ha ucciso Gerlando. Ma ha pagato un prezzo altissimo: abbandonare Azzurra e Pietrino nel cuore della notte per garantire loro una vita migliore. E adesso è rinchiuso in un bunker di tre metri per tre, mentre fuori tutta la polizia di Napoli lo sta cercando, pieno di rabbia verso coloro che l’hanno costretto in quella condizione. Il suo unico alleato è ‘O Maestrale, il violento boss di Ponticelli, che vede nell’associazione con un Savastano la propria occasione di rivalsa dopo vent’anni passati in carcere. E proprio insieme a lui, Genny si appresta a condurre l’ultima battaglia contro i nemici ancora in piedi: Ciccio, Saro e Grazia Levante vanno eliminati. Ma i tre fratelli non sono gli unici ancora vivi, e tra i vivi c’è qualcuno che ha un’informazione che può sconvolgere Genny e gli equilibri in campo per sempre. Ciro è vivo, a Riga. È stato Don Aniello a mandarcelo, dopo averlo salvato quella notte in mezzo al golfo. Genny è sconvolto da quella notizia e parte subito per la Lettonia alla ricerca di risposte. Ed è lì che lo ritrova, Ciro. Dopo un anno di silenzio, i due sono di nuovo faccia a faccia, pronti finalmente a dirsi quello che non sono mai riusciti a dirsi prima. Per entrambi tutto sta per cambiare, perché pur lontani migliaia di chilometri dalla loro terra, adesso che sono insieme sentono forte il richiamo di Napoli.

SUCCESSION – St.3 (29 novembre)

Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, è guerra aperta su più fronti in casa Roy. Kendall (Jeremy Strong), che ha sfidato apertamente il padre screditandolo pubblicamente, adesso è alla ricerca dell'appoggio dei fratelli e di chiunque possa aiutarlo a vincere. Dal canto suo, Logan (Brian Cox) è intenzionato a farla pagare cara, carissima, a quel figlio che ha osato mancargli di rispetto per l’ennesima volta. Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) si ritrovano tra l’incudine e il martello: da che parte si schiereranno?

Ecco le serie tv che vedremo a novembre 2021 su Sky Serie e Now.

RDFS: EROI DAL CIELO (5 novembre)

Australia. Per i medici e gli operatori del Royal Flying Doctor Service (servizio conosciuto anche come The Flying Doctor, Il Dottore Volante) ogni nuovo giorno è una nuova sfida. L’RFDS è infatti un’organizzazione non profit che ha un obiettivo tanto importante quanto impegnativo: assicurare il servizio sanitario anche nelle aree più remote e difficilmente raggiungibili del Paese, l’enorme area conosciuta come The Outback. Tra bambini che decidono di venire al mondo prima del previsto, incidenti potenzialmente mortali e malanni improvvisi, non c’è mai un momento di tregua per questi eroi volanti.

IL SIMBOLO PERDUTO (8 novembre)

Ispirata all’omonimo romanzo di Dan Brown, dai produttori de Il codice Da Vinci, Angeli Demoni e Inferno ha come protagonista Ashley Zuckerman. Robert Langdon, un giovane professore di Harvard esperto in simbologia religiosa, si ritrova improvvisamente coinvolto in una serie di enigmi mortali. Quando il suo mentore, Peter Solomon, scompare misteriosamente, la CIA, che è sicura che dietro questo rapimento ci sia qualcosa di grosso, lo convince a entrare a far parte di una task force incaricata di fare luce su un serie di fatti che a tutti gli effetti sono i pezzi di un puzzle alquanto complesso Robert si ritrova così coinvolto in qualcosa di molto pericoloso, una cospirazione agghiacciante e letale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA