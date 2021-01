Clarice, trama, cast e trailer della serie-sequel de Il Silenzio degli innocenti

Uno dei film più terrificanti della storia del cinema, Il silenzio degli innocenti, sta per tornare. Non si tratta di un sequel (il film ne ebbe due, Hannibal e Red Dragon) ma di una serie tv incentrata sull'agente dell'FBI Clarice Starling. Realizzata dalla CBS, la serie si chiama Clarice e per lo spettatore è un tuffo nelle atmosfere da incubo del serial killer più celebre del cinema, Hannibal Lecter. Ovviamente a distanza di 30 anni dall'opera originale, gli attori non sono più gli stessi. La protagonista è Rebecca Breeds, nota al grande pubblico per “Pretty Little Liars”, che prende il posto di Jodie Foster, in quello che fu il ruolo più bello della sua carriera. E non ci sarà neanche Sir Anthony Hopkins, che ha detto addio al personaggio anni fa. Clarice è in uscita negli Stati Uniti l'11 febbraio e si attende l'arrivo in Italia entro il 2021, ma ancora non è nota la piattaforma.

La trama. Il diabolico Buffalo Bill è stato catturato e Hannibal Lecter è riuscito a fuggire, ma ad un anno dai terribili eventi, (siamo nel 1993) i fantasmi di quanto accaduto sono ben presenti nella mente della giovane agente Clarice Starling, chiamata dall'FBI a seguire gli indizi di altri pericolosi assassini e predatori sessuali. Ma tagliare i ponti col passato non sarà semplice. La serie, infatti, segue una doppia linea narrativa, i casi da risolvere e le vicende personali, come l'infanzia complicata e gli intrighi politici di Washington.

Il Cast. Nel trailer vediamo un personaggio noto del film, la senatrice Ruth Martin, che ne Il silenzio degli innocenti si appella a Buffalo Bill affinché liberi sua figlia, che in Clarica è interpretata da Jayne Atkinson, già vista in House of Cards. "È tempo che tu costruisca la tua reputazione da sola. Basta nascondersi", dice Martin alla protagonista. Nella clip, le cui atmosfere originali del film sono evidenti, con tanto di flashback che si riferiscono alla sequenza finale de Il silenzio degli innocenti, lasciano intendere che potrebbe tornare qualche altro personaggio. Recitano in Clarice, Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Dr. House), Lucca de Oliveira (SEAL Team), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Devyn Tyler (The Purge) e Marnee Carpenter, nei panni di Catherine, la giovane donna rapita da Buffalo Bill e salvata da Clarice.

Trailer.

