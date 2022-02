Bridgerton, il nuovo teaser della seconda stagione

Corsetti, pizzi, merletti. Tutto è pronto per la seconda stagione di Bridgerton. La serie tv, nata dalla penna di Chris Van Dusen e Shonda Rhimes, e basata sui romanzi di Julia Quinn, torna il 25 marzo su Netflix.

Leggi anche > Bridgerton, Regé-Jean Page dice addio: «Ecco perché non ci sarò nella seconda serie»

Una scena della nuova stagione di Bridgerton.

Come mostrano le immagini del nuovo trailer appena diffuso sui canali social ufficiali, la nuova stagione seguirà le vicende di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, impegnato nella ricerca di una moglie adeguata.

Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della famiglia, Anthony dovrà destreggiarsi tra balli delle debuttanti e incontri galanti fino all'arrivo di Kate Sharma (Simone Ashley) e di sorella Edwina (Charithra Chandran), giunte in Inghilterra dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Il suo intervento non farà che accrescere le schermaglie verbali e amorose tra i due personaggi e avvicinarli sempre di più.

Nel frattempo, dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Romantica, scandalosa, audace, la nuova stagione di Bridgerton ambientata nel mondo dell'alta società londinese promette grandi sorprese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA