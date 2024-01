Berlino, seconda stagione su Netflix? Cosa sappiamo finora

di Alessia Di Fiore

E' da pochissimo uscito su Netflix il prequel della serie tv La Casa di Carta ispirato al personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Dopo il successo della prima stagione, che ha fatto riavvicinare il pubblico al già amatissimo personaggio, molti spettatori non fanno altro che chiedersi se ci sia la possibilità di una seconda stagione.

L'attore ha inoltre conquistato il pubblico italiano volando in Italia per scattare qualche foto per la campagna promozionale e la location scelta è stata inaspettata.

Alonso si è tuffato nella fontana di Trevi a Roma in completo nero.

Almeno per il momento la piattaforma streaming non ha ancora confermato niente, ma l'enigmatico finale della serie lascia aperta la speranza di un possibile continuo seguito da un nuovo colpo orchestrato dal capobanda.

