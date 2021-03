Simona Ventura positiva al Covid, l'annuncio di Amadeus: «Domani non sarà a Sanremo»

Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo 2021, dove era attesa domani per la serata finale. «Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare che Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L'importante è che sta bene e che torni presto a lavorare». La conduttrice, che è stata al timone del festival nel 2004, avrebbe dovuto partecipare alla serata finale del 6 marzo.





Solo ieri Simona Ventura aveva condiviso su Instagram un post in cui esprimeva il suo entusiasmo e l'impazienza di tornare sul palco del'Ariston al fianco di Amadeus: «Non vedo l’ora di rivederti @giovanna_e_amadeus !!! I bei tempi che abbiamo vissuto non ce li toglierà nessuno e neanche l’emozione di riviverci sul palco più famoso d’Italia!».

