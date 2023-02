Sanremo, Mengoni mette d'accordo i bookmaker. Grignani punta al premio della critica, ecco tutti gli aggiornamenti

In attesa di ascoltare i 14 cantanti in gara che si esibiranno questa sera in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo, i bookmaker italiani aggiornano le loro quote. Per ora a mettere d'accordo tutti sembra essere solo Marco Mengoni, risultato anche il primo nella classifica provvisoria di martedì 7 febbraio.

Sanremo, le pagelle ai look: Chiara Ferragni show, non sbaglia nulla, voto 10. Tra gli uomini trionfa Mengoni

Sanremo: Mengoni mette d'accordo, per ora, tutti i bookmaker. Grignani punta al premio della critica. Ecco tutti gli aggiornamenti

Sanremo, prima serata: Mengoni primo, poi Elodie e Coma_Cose. Amadeus fa boom su Instagram con Chiara Ferragni. Blanco distrugge tutto

Le quote dei bookmaker

Primo allungo di Marco Mengoni nelle scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo. L'artista di Ronciglione conquista la vittoria nella prima serata convincendo con la sua "Due vite", con la quota che dal 3 di ieri scende tra l'1,78 di Planetwin365 e l'1,90 di William Hill.

Tra gli artisti più attesi perde invece terreno Ultimo, quarto in classifica provvisoria: il cantautore romano passa da 3,25 a 8 ed è ora alle spalle di Giorgia, che in attesa del debutto di stasera è seconda sul podio dei bookie, a 5,50. Convince gli analisti Elodie, pure a quota 8 (da 10), anche se il progresso più netto è quello dei Coma Cose, partiti a 40 e ora in tabellone a 11 volte la posta. Davanti al duo milanese rimangono Lazza e Colapesce di Martino (tutti a 8), mentre alle loro spalle si segnalano anche i balzi di Mara Sattei (15), Mr Rain (26), Leo Gassmann (29) e Colla Zio (29). Rimandati invece Gianluca Grignani (50), Gianmaria (50) e Ariete (67), mentre in fondo alla classifica i betting analyst mandano Olly (100), i Cugini di Campagna (150) e Anna Oxa (200).



Il Premio della Critica

Sei volte in gara a Sanremo - la prima nel 1995 con "Destinazione Paradiso", l'ultima nel 2015 con "Sogni infranti" - e neanche un podio: il 'poeta maledetto' Gianluca Grignani torna sul palco della kermesse per la settima volta con il brano "Quando ti manca il fiato" che per gli analisti conquisterà il Premio della Critica, un'ipotesi a 3,50 su Stanleybet.it, davanti a Mara Sattei, a quota 5, e al duo Colapesce Dimartino e Madame a 6. Ai piedi del podio Ariete, a 9, così come i Coma Cose. Doppia cifra per due dei grandi portagonisti annunciati come Marco Mengoni, leader della classifica dopo la prima serata e favorito dai bookmaker per la vittoria finale, a quota 10, e Giorgia che vede il trionfo a 12. Si sale a 18 per Levante, stessa quota di Rosa Chemical, a 20 la vittoria di Elodie, Anna Oxa e Ultimo, a 30 Tananai, Leo Gassman e i Modà, Mr Rain tocca quota 40 mentre si arriva fino a 50 volte la posta per LDA, Paola e Chiara, Gianmaria, Will, Sethu, Colla Zio e gli Articolo 31.



Star contro talent

Uomo, over 34 e non provienente da un talent show: è questo l’identikit del prossimo vincitore del Festival di Sanremo secondo i bookmaker, con Snai che offre gli uomini a 1,55, davanti sia alle donne a 3 volte la scommessa, sia ai gruppi a 7,50. Un vincitore con più di 33 anni e mezzo vale 1,65, mentre scendere sotto quest’età è un’ipotesi più lontana a 2,05.

Nonostante la ’corazzata talent’ schieri diversi concorrenti (Marco Mengoni, Elodie, Gianmaria, Leo Gassman ed LDA), Stanleybet.it punta sul successo di un cantante che non ha mai partecipato a quota 1,35, mentre per Olybet.it a trionfare sarà un artista che non ha mai vinto il Festival (a 1,47). Escludendo quindi i favoriti - Marco Mengoni proviene da X-Factor, Ultimo ha solo 27 anni e Giorgia vinse nel 1995 - gli ’indizi’ disseminati dai bookmaker portano a Gianluca Grignani, la cui vittoria è offerta a una quota compresa tra 20 e 25 volte la posta.

Il Fantasanremo

Una volta arrivare ultimi al Festival di Sanremo sarebbe stata una delusione: da qualche anno a questa parte, l’ultimo posto vale ben 50 punti al Fantasanremo, il gioco lanciato sui social che quest’anno ha già coinvolto 1,5 milioni di squadre. Anche i bookmaker hanno scelto i vincitori di questa classifica ’al contrario’: per Planetwin365 e William Hill saranno i Cugini di Campagna, con la vittoria al Festival lontanissima in lavagna a una quota compresa tra 81 e 151.

Attenzione però a puntare sull’artista sbagliato, perché la canzone o il cantante squalificato fanno perdere 100 punti al Fantasanremo. Nella storia del Festival, i cantanti estromessi si contano sulle dita di una mano, tra i più recenti il ’caso’ Morgan e Bugo del 2020 che è entrato nell’immaginario collettivo: quest’anno, la squalifica di uno degli artisti in gara vale 3 volte la scommessa su Snai.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA