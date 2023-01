Sanremo, quanto costa assistere dalla platea alle 5 serate del Festival? Prenotazioni dal 16 gennaio

di Redazione web

Assistere alle cinque serate del Festival di Sanremo dalla platea del Teatro Ariston costerà 1.290 euro. La Rai, come ogni anno a distanza di un mese dall'inizio della kermesse, ha reso noti i prezzi dei biglietti per chi vorrà assistere allo spettacolo seduto sulle poltroncine rosse. Le prenotazioni dei tagliandi si apriranno il 16 gennaio, dalle 9 alle 14, e avverranno solo online.

Listino prezzi

Se si vorrà assistere all'intera durata del Festival di Sanremo (comincia martedì 7 febbraio e finisce sabato 11 febbraio) anche quest'anno condotto da Amadeus, sarà necessario spendere 1.290 euro per sedersi in platea. I prezzi invece, riguardanti la galleria sono un po' più bassi: 672 euro a biglietto. Nonostante le cifre non siano proprio modiche, ci si aspetta molta affluenza da parte degli appassionati di musica che vogliono godersi lo spettacolo dal vivo.

Come prenotare i biglietti

I biglietti saranno acquistabili solamente online. Lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate del 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (7-11 febbraio 2023), e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto on-line, compilando la scheda al link https://sanremo2023.aristonsanremo.com.

