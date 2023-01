Massimo Ranieri a Domenica In: «Al Bano capa tosta. Con Morandi tutti insieme a Sanremo, ci è riuscito»

Massimo Ranieri in collegamento a 'Domenica In' commenta a caldo la notizia data da Amadeus al Tg1: «Finalmente riusciamo, sono 20 anni che il mio amico Al Bano ha questo progetto in testa. È una capa tosta, ci è riuscito insieme ad Amadeus che ha avuto questa bellissima idea, molto originale. Nessuno avrebbe mai immaginato di vederci cantare tutti e tre insieme. Come ho scritto ad Ama, una grande idea e speriamo che sia una grandiosa e serena serata. Mara, mai dire mai che ci sia un prosieguo di noi tre...». www.raiplay.it



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 09:42

