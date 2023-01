Sanremo 2023, standing ovation per il cast di Amadeus: ma il Festival 2019 di Baglioni non era da meno. Il confronto

Tutti a elogiare Amadeus per il cast di Sanremo 2023 con le presenze di star del calibro di Ultimo, Marco Mengoni, Madame, Elodie, Lazza, i ritorni di Giorgia, Anna Oxa, Paola & Chiara, Modà, i Cugini di Campagna, Articolo 31, Gianluca Grignani e company. Standing ovation. Tuttavia, il Festival di Claudio Baglioni targato 2019, l’ultimo del cantautore romano, non era affatto inferiore con i cantanti in gara. Anzi… C’erano Mahmood, Ultimo e Il Volo che salirono sul podio.

Sanremo 2023 vs Sanremo 2019, il confronto

Ultimo c’è anche adesso. Mahmood e Il Volo potrebbero competere rispettivamente con Mengoni e Madame. Il Volo e Madame sono generi diversi ma entrambi hanno tanti fan (di età diverse) in valigia. Loredana Bertè non ha nulla da invidiare ad Anna Oxa. Paola Turci, Anna Tatangelo e Arisa possono sicuramente competere con Elodie, Paola & Chiara e Levante. Contro Giorgia, potrebbe scendere in campo un altro vincitore di Sanremo, Francesco Renga. In contrapposizione a Tananai e Lazza scendono in campo i baglioniani Achille Lauro e Irama. Contro i Cugini di Campagna c’è Patty Pravo (con Briga). Ad affrontare Modà e Articolo 31 Baglioni può schierare Negrita e Boomdabash.



Quando Amadeus cala gli assi di Gianluca Grignani e Colapesce-Di Martino, Baglioni risponde con Simone Cristicchi e Nek. In contrapposizione a Mr Rain, Mara Sattei, Leo Gassman, Ariete, Levante, Coma Cose, LDA, Rosa Chemical in lizza quest’anno, nel Festival 2019 troviamo Zen Circus, Motta, Ghemon, Federica Carta e Shade, Daniele Silvestri, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo, Motta, Ex-Otago.

Gli ascolti a confronto

Niente da dire, due grandi cast, ma ricordiamoci anche dei successi festivalieri negli ascolti del primo Baglioni e dell’ultimo Amadeus.



Così Baglioni. Nel 2018 prima serata con Hunziker e Favino 11.603.000 spettatori, share del 52.1% e 12.100.000 spettatori, share 58,3% nella serata finale. Nel 2019 prima serata: 10.086.000 spettatori con il 49,5% di share. Serata finale: 10.622.000 spettatori con il 56,5%.



Così Amadeus. Nel 2020 prima parte della serata inaugurale 12.480.000 spettatori con il 51.24 % di share. Serata finale nella prima parte 13.638.000 spettatori con il 56,8 share. Nel 2022 boom di ascolti: prima parte della serata inaugurale 13.805.000 spettatori, share del 54.5%. Prima parte della serata finale 15.660.000 spettatori, share del 62.1%.

I cantanti in gara nel 2023 e nel 2019

I cantanti in gara al Festival di Sanremo del 2023 scelti da Amadeus sono : Ultimo, Tananai, Madame,Giorgia, Mr.Rain, Elodie, Gianluca Grignani, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Mara Sattei, Modà, Paola & Chiara, Colapesce-Dimartino, Leo Gassman, Articolo 31, Ariete, Cugini Di Campagna, Levante, Coma_Cose, LDA, Rosa Chemical, Shari, Gianmaria, Colla Zio, Sethu, Will, Olly.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo del 2019 scelti di Claudio Baglioni : Paola Turci, Simone Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo, Ghemon, Federica Carta e Shade, Patty Pravo e Briga, Negrita, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Achille Lauro, Arisa, Boomdabash, Francesco Renga, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar, Mahmood.

