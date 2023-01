Sanremo 2023, J-Ax canterà un medley con Fedez? Spunta lo spoiler

Spoiler pre Festival di Sanremo. Sono ormai tutti abituati agli spoiler di Fedez capace di rovinare anche le soprese. Ma stavolta l'indiscrezione che il rapper ha rivelato è molto più soft. O meglio ancora, non è direttamente sua. Sul suo profilo Instagram, il rapper ha ripreso la story di J-Ax, ormai un collega e amico ritrovato, che mostra una piccola parte dello spartito del Medley che insieme faranno sul palco dell'Ariston. Dalla foto si vede soltanto una parte di una riga di pentagramma con delle pause, ma senza note. Non è possibile capire la melodia, i tempi e, quindi, le canzoni in cui ci cimenteranno i due rapper.

Il marito di Chiara Ferragni presto tornerà sul palco del Festival di Sanremo, lo stesso dove alcuni hanno fa ha rischiato di essere squalificato, insieme a Francesca Michielin, per lo spoiler di una parte della canzone pubblicata per sbaglio su Instagram.

I giochi

Ma prima della tensione di Sanremo, i Ferragnez si concedono momenti di divertimento. Che Chiara Ferragni e Fedez siano uno spasso ormai lo sanno tutti. Non a caso, Prime Video ha realizzato una docuserie sulla famiglia Ferragnez che ha riscosso così tanto successo da mettere in cantiere una seconda stagione. Con i loro teatrini divertenti l'imprenditrice digitale e il rapper intrattengono sempre la numerosa community di fan che li segue ogni giorno. Sempre in attesa, però, dei loro contenuti preferiti, ossia quelli con Leone e Vittoria, i due figli della coppia più influencer d'Italia. Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti di un siparietto che ha fatto divertire i fan della coppia: con un filmato pubblicato su Instagram i due si sono cimentati in una lezione di yoga. Ma non una classica lezione seguita da un professionista.

I movimenti leggiadri

I Ferragnez si sono voluti mettere alla prova con un'ardua sfida: 7 posizioni mission impossible. I due, infatti, tra le grasse risate sono riusciti a completarne perfettamente solo una: «Top», ha urlato Fedez orgoglioso di aver portato a termine la sfida. «Guardate che leggiadria», scrive ironicamente l'influencer a corredo del video. «Chiara non ti rompere proprio adesso che ti aspetta Sanremo tra pochi giorni», scrivono i fan divertiti dal video condiviso sul profilo dell'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni aspetta con ansia l'inizio del Festival di Sanremo, l'influencer da 28 milioni di follower sarà la madrina accanto ad Amadeus e Gianni Morandi durante la prima e l'ultima serata della kermesse canora.

