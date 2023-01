Fedez, Leone senza peli sulla lingua: «Secondo te, tuo padre è un po' pirla?», la risposta è epica

Risposte epiche per Fedez. Il piccolo Leo, ormai, si fa beffa del padre senza filtri e, lui, ironicamente lo asseconda. Nelle stories sul suo profilo Instagram, infatti, il rapper fa una carrellata di risposte del primogenito alle sue domande che fanno sorridere. «Secondo te hai preso di più dalla mamma o dal papà?» chiede il marito di Chiara Ferragni: «Da mamma» risponde secco Leo, frizzato dal filtro Instagram "The end". E ancora, il gioco continua. «Secondo te, tuo padre è il miglior rapper al mondo?» chiede Fedez e Leone risponde diretto: «No». «Secondo te, tuo padre è un po' pirla?» e il piccolo: «Sì».

E l'ironia non finisce, anzi aumenta quando Fedez chiede al figlio come si chiama e lui: «Leone Lucia Ferragnez» riprendendo il nome della serie Prime Video che racconta di tutta la famiglia. Ma il tutto si conclude con un tenero bacio e sorrisi a palate. Padre e figlio, com'è noto, sono una coppia inseparabile e Fedez ha omaggiato questo amore, insieme a quello per la figlia Vitto con un tatuaggio.

Il significato

Nuovo tatuaggio per Fedez. La sua schiena ormai è al completo: l'ultimo disegno che il rapper si è voluto tatuare è più che artistico. «L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli» scrive il rapper in un post su Instagram dove è nudo, di spalle, e sfodera il nuovo tatuaggio coloratissimo e dal senso ricercato e profondo. E alla fine, il marito di Chiara Ferragni scrive una dolce dedica per i figli: «Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria».

I commenti dei fan

Pioggia di commenti di piena ammirazione per il nuovo "capolavoro" disegnato sulla schiena di Fedez. In prima linea la moglie Chiara Ferragni commenta con una semplice emoticon di mani che pregano. E ancora vip amici del cantante e follower innamorati della sua musica e della sua forza, scrivono: «Wow», «Madonna che spettacolo», «La Fenice dei Bayblade» e ancora: «Ammazza che papiro».

