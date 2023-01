Chiara Ferragni, la foto in intimo scatena gli haters: «Bel completino...su un manico di scopa»

Nuovo attacco degli haters a Chiara Ferragni. Stavolta l'influencer si è mostrata in intimo total pink e ha fatto perdere la testa ai follower, ma anche attirato le critiche che sembrano non voler mai mancare sotto ai suoi contenuti social. Il post della moglie di Fedez risale alla tappa parigina per la settimana della moda dove si è fatta scattare alcune foto, che solo ora ha pubblicato: «Piccolo ritorno al passato di Parigi. Ho provato la nuova collezione di San Valentino di Intimissimi in fucsia» scrive l'imprenditrice digitale sotto il post.

I commenti degli haters: «Un manico di scopa»

Non è la prima volta che Chiara si mostra in intimo, e non hanno tardato ad arrivare commenti al veleno. Anche stavolta, infatti, il post ha diviso i pareri dei followers. Tra i commenti negativi, molti fanno riferimento al fisico della Ferragni: «qui c'è troppa magrezza», «Esibizionista!», «Completo intimo bellissimo...su un manico di scopa», «Pelle e ossa». Per il momento Chiara non ha risposto a nessun commento, ma non è escluso, dal momento che non sarebbe certo la prima volta. Tra i commenti, anche moltissimi complimenti: «bellissima», «Bellissima con un completo intimo meraviglioso», «Bella lei e il completino» si legge ancora.

La sopresa

La diva del web sta per sbarcare al Festival di Sanremo che condurrà per due sere accanto ad Amadeus. E il suo team le ha fatto un in bocca al lupo speciale. Chiara Ferragni è commossa di fronte al gesto di affetto del suo team: un mazzo di fiori e un bigliettino con scritto "Tifiamo tutti per te", per augurarle buona fortuna al Festival di Sanremo. «In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida. Questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene» scrive con commozione ed evidente tensione la moglie di Fedez che si prepara alla partenza per la meta ligure. Ma questa non è l'unica sorpresa che ha ricevuto.

Le soprese non finiscono

A casa ad aspettarla, la sera prima, ci sono anche i suoi bambini che l'accolgono con un grand abbraccio e dei regali: cartoncini ritagliati a forma di cuore. Un affetto che avvolge l'imprenditrice digitale che resta all'ingresso della porta ad abbracciare Vitto e Leo, sorridente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 14:11

