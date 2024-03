Sanremo 2025, Morgan pronto per il Festival: «Quando si inizia?». Poi la frecciatina (l'ennesima) a Bugo

di Dajana Mrruku

Morgan è pronto alla conduzione della nuova edizione di Sanremo 2025: «Quando iniziamo?». L'ex cantante dei Bluvertigo si è lasciato andare in una lunga intervista a La Stampa in cui si è detto super positivo per la nuova edizione di Sanremo ed è pronto a succedere all'uomo dei record (di Sanremo), Amadeus, mentre in molti hanno già rifiutato l'offerta, come Carlo Conti e Antonella Clerici. Ma non solo, Morgan ha anche parlato di Bugo che recentemente lo ha accusato di diffamazione, dopo il "Bugo gate".

Morgan, le parole su Bugo

«Bugo, che è appena uscito col suo album o sta uscendo, non so, sta facendo promozione e si dimentica che io quella sera al Festival gli ho fatto del bene facendo spettacolo; trovai il modo più gentile per fargli capire che si stava veramente comportando molto male con me - ha detto Morgan su Bugo -.

