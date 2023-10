Sanremo 2024, noto cantante verso l'Ariston? «Solo se mi fanno cantare in napoletano»

di Redazione web

Mancano ancora molti mesi all'inizio di Sanremo 2024, il Festival della canzone italiana, eppure è già partito il "toto nomi" sui cantanti big che saranno scelti (e in questo periodo contattati) da Amadeus per partecipare alla nuova edizione. Tra grandi ritorni come quello di Annalisa e nuove proposte come Tedua, sono molti gli artisti che gli spettatori vorrebbero vedere in gara.

Tra questi c'è un nome che riecheggia già da qualche settimana, ma lui si è detto disposto a partecipare ad una sola condizione. Andiamo a scoprire di chi si tratta e che cosa ha dichiarato.

Tra i nomi dei papabili concorrenti che potrebbero partecipare alla nuova edizione di Sanremo 2024 c'è anche quello di Geolier.

Emanuele Palumbo, vero nome del rapper Geolier, ha raccontato spesso di essere stato scartato da Sanremo a causa dei suoi brani cantati in dialetto. «Se posso cantare in napoletano a Sanremo 2024. Io ci vado. Per me sarebbe una bella sfida.

Si tratta quindi di questa sola condizione che lo frena dal partecipare: cantare in napoletano. Cosa deciderà di fare Amadeus? Non ci resta che aspettare...

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 12:10

