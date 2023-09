Amadeus: «Sanremo 2024? Mi sveglio alle 3 di notte per lavorarci. Sarà il mio ultimo Festival»

«Come dice Fiorello, io sono lo Swiffer delle polemiche, le attiro senza mai cercarle...». Ma a 61 anni Amadeus sa come conviverci, come andare a avanti. «Io al Festival - racconta al Corriere della Sera - mi concentro su altro: mi interessa il gradimento del pubblico, che funzionino gli ascolti, le canzoni e il mercato pubblicitario». Il resto è noia, come canterebbe qualcuno. Un compleanno come gli altri per il direttore artistico del Festival di Sanremo. «Mi godo gli anni che ho e non ci penso. L’importante è avere obiettivi, energia, positività oltre alla salute, ovvio. Faccio sempre l’esempio di Gianni Morandi, che ha una forza doppia rispetto alla mia: ecco lui è un modello da seguire...».

La lunga stagione televisiva di Amadeus sta per cominciare. tutte le sere con Affari tuoi, tre prime serate di musica con Suzuki Arena e poi naturalmente il Festival della canzone italiana a febbraio. «Faccio le cose che mi piacciono e mi danno entusiasmo a partire dalla musica e dai quiz, le mie due passioni. Non farei mai una prima serata tanto per essere in onda a ogni costo. La verità poi è che non sono un amante del prime time e cerco di farne pochi, la prima serata è molto più stressante rispetto a un quotidiano; andare in onda tutti i giorni invece quasi mi rilassa, è la mia routine. Mi piace quando la gente mi considera l’amico della porta accanto, una voce e un viso familiare; e questo riscontro te lo dà il rapporto quotidiano con il pubblico».