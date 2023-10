Tommaso Paradiso, prossimo concorrente di Sanremo? Ecco cosa ha rivelato. E su una reunion con i The Giornalisti...

di Redazione web

Tommaso Paradiso è uno dei cantanti italiani più apprezzati. Dal suo esordio con i Thegiornalisti e il loro tormentone "Completamente", Tommaso ha accompagnato i suoi fan durante esteti caldissime e divertenti. Nel 2019 il cantante ha deciso di sciogliere la band per poter proseguire la sua carriera musicale da solo e da lì in molti pensavano che avrebbe partecipato a Sanremo, ma così non è stato, almeno per adesso.

Cosa ha in serbo per i suoi fan Tommaso Paradiso?

«Da concorrente non andrò mai in gara al Festival di Sanremo. In generale non farò mai una gara canora e non so come mai quest’anno sia uscito il mio nome. A me piacciono i live lunghi, stare sul palco per ore; non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare...», ha confessato il cantante che quindi non andrà al prossimo Sanremo.

Ma sulla reunion con i TheGiornalisti?

La reunion con i Thegiornalisti

Tommaso Paradiso ha deciso di lasciare i Thegiornalisti nel 2019 e da allora i fan hnno sentito molto la mancanza della band che era legata da una profonda amicizia.

«Prima dello scioglimento del gruppo, Marco mi aveva detto: “Qualunque cosa accadrà nelle nostre vite, a me piacerà sempre suonare con te perché abbiamo un legame molto forte”.

