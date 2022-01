I Meduza, super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022

I Meduza saranno tra i superospiti della prima serata di Sanremo 2022. A far ballare l’Ariston durante la prima serata del festival, ci penseranno i super ospiti: i Meduza. Il trio dei record, che ha fatto esplodere gli ascolti su Spotify, è composto da tre producer: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Per la prima volta al festival di Sanremo, il trio Meduza sarà accompagnato da Hozier, cantautore e musicista irlandese e una delle voci più belle degli ultimi anni. Anche loro, come tutti i superospiti di questa edizione della kermesse sanremese sono stati annunciati da Amadeus al Tg1. Nella prima serata sul palco dell'Ariston oltre a loro vedremo anche Ornella Muti nei panni di conduttrice e i Maneskin, vincitori della scorsa edizione, che dovrebbero aprire il Festival.

Il gruppo dance ha dato vita a molte delle canzoni presenti sulle piattaforme di streaming, o sui social (come TikTok o Instagram) raggiungendo gli 8 miliardi di stream, nonché centinaia di certificazioni worldwide e un tour mondiale con 15 date sold out solo negli Stati Uniti.

IL SUCCESSO - Molto noti anche all'estero, i Meduza hanno raccolto nomination ai Grammy, e collaborato con nomi di punta come il cantante Ed Sheeran, con cui hanno lavorato al primo remix ufficiale della canzone Bad Habits. Recentemente, hanno lanciato il singolo “Tell it to my heart” in duetto con Hozier che sta già facendo il giro del mondo. Formati nel 2019, hanno esordito con il singolo “Piece of your heart” in collaborazione con Goodboys: la canzone ha superato i 1.6 milioni di ascolti su Spotify, nelle prime ventiquattro ore dalla pubblicazione, e ha raggiunto le posizioni più alte di diverse classifiche internazionali come la UK Single Chart. I producers hanno poi remixato diversi brani, tra cui “Piece of your heart”, firmati da altri artisti tra cui Weiss, Alok e James Hype. La canzone è arrivata a guadagnarsi una nomination ai Grammy Awards 2020 nella categoria “Best Dance Recording” con la loro “Piece of your heart”.

I PREMI - A gennaio 2020 i Meduza sono tra i vincitori del Music Moves Europe Talent Awards 2020, contest ideato dall’Unione Europea per promuovere la musica pop e contemporanea. Il 5 giugno 2020 esce il remix di “Discopolis 2.0” di Lifelike & Kris Menace, firmato dai Meduza che avrebbero dovuto calcare il palco dell'edizione 2020 del Tomorrowland, festival poi annullato a causa della pandemia.

