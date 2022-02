Sanremo 2022: Fiorello, Maneskin e Meduza accendono l’Ariston

I momenti salienti di questa prima serata di Sanremo 2022. Sono tre i momenti da "rivedere" in questa giornata d'esordio del terzo festival targato Amadeus.

FIORELLO - Si presenta come un killer pandemico, armato di termoscanner, occhiali scuri e mascherina nera. «Sono qui per la terza volta. Sono la vostra terza dose, il booster. Fanno certi tamponi qui a Sanremo che mi hanno tolto parte di materia cerebrale». E lancia il generale Figliuolo come direttore artistico per il prossimo Sanremo. Per poi sfottere i no vax facendo il braccio impazzito per colpa del cip inserito dai poteri forti. «Mi sento un po’ Mattarella. Nemmeno lui voleva tornare. Voleva fare The Voice Senior. Mentre Draghi voleva fare il presidente della Repubblica per fare il discorso di fine anno a banche unificate».

“AMATEMA” DEL FESTIVAL - Dopo la gufata dello scorso anno - in cui Fiorello augurò il peggio ai futuri presentatori del Festival - per annullarla Amadeus ha dovuto baciare per dieci secondi il direttore di Rai1 Stefano Coletta con le mascherine dalle labbra rosse fiammanti. Per poi esibirsi nelle canzoni tristi cantate e ballate in allegria, in coppia con il vocalist Amadeus, come se fosse uno scacciapensieri scaramantico.

AMADEUS ESCE DALL’ARISTON – Il direttore artistico si mette in testa il cappello da driver, si fa un giretto con un taxi aperto e va a prendere i Maneskin. Un siparietto divertente. «Per i Maneskin questo e altro. Siete delle star mondiali. 40 milioni di copie vendute in 11 mesi». Ed è l’esplosione di energia che il pubblico dell’Ariston aspettava. Tutti in piedi per applaudire chi sta sul tetto del mondo. Ma è con i Meduza che il pubblico si scatena e balla in piedi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 01:19

