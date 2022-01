Sanremo 2022, Cesare Cremonini super ospite del Festival: per la prima volta sul palco dell'Ariston VIDEO A coronamento di 20 anni di successi e una carriera in parabola ascendente, Cremonini salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston con una performance inedita





Sanremo 2022, Cesare Cremonini sarà il super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta nella sua carriera, il cantante bolognese, sarà sul palco dell'Ariston, realizzando una performance inedita per celebrare 20 anni di successi. Lo ha annunciato Amadeus durante il TG1 di stasera. Leggi anche > Sanremo, cinque donne per Amadeus: dalla Muti alla Ferilli, chi lo affiancherà sul palco. No di Jovanotti Disegnando per la sua carriera una parabola ascendente fatta di qualità e ambizione che lo hanno reso uno degli autori, musicisti e performer più influenti della sua generazione, Cremonini, in costante ricerca di possibilità anche oltre la musica, in 20 anni ha costruito brani senza tempo, indelebili e coraggiosi che sono diventati parte del patrimonio musicale italiano.

Rare e preziose le sue apparizioni televisive renderanno questa performance un atteso spettacolo nello spettacolo che l’artista costruirà per uno dei palchi più prestigiosi di sempre.

Dopo il successo di «Colibrì», ultimo singolo uscito lo scorso primo dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell'estate del 2022 con «Cremonini Stadi 2022», il 25 febbraio 2022 uscirà il settimo album in studio​ dal titolo «La ragazza del futuro». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 20:36

