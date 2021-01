Sanremo 2021, Franceschini: «All'Ariston niente pubblico, neanche figuranti»

Il Festival di Sanremo 2021, a poco più di un mese dalla partenza, continua a restare nella totale incertezza per quanto riguarda il pubblico all'Ariston. Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e del Turismo, non usa mezzi termini: «Vale la regola per tutti i teatri, niente pubblico all'interno».

SANREMO 2021, Pubblico all'Ariston: Le parole di Franceschini

Il ministro, su Twitter, è stato categorico: «L'Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico (pagante, gratuito o di figuranti) potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile».

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Il caso Sanremo 2021

Da diverse settimane si discute sulla possibilità di far seguire il Festival di Sanremo anche al pubblico presente all'Ariston. L'attuale Dpcm resterà in vigore fino al 5 marzo, mentre il 2021Festival si svolgerà dal 2 al 6 dello stesso mese. Con le misure attualmente vigenti, secondo alcune interpretazioni, non sarebbe possibile avere il pubblico presente in studio, anche se Amadeus, conduttore e direttore artistico, non aveva scartato l'ipotesi di utilizzare un pubblico composto da figuranti Rai, ma solo coppie conviventi. La proposta aveva suscitato reazioni contrastanti, tra chi la incoraggiava e chi invece la osteggiava per via dei costi a carico della Rai e anche per l'eventuale disparità di trattamento tra l'Ariston e gli altri teatri italiani, chiusi ormai da mesi.

Le reazioni alle parole di Franceschini

Il tweet pubblicato da Dario Franceschini ha scatenato una lunga serie di reazioni, molte delle quali assolutamente contrarie a quanto stabilito dal ministro. Nelle risposte su Twitter, infatti, molti utenti ricordano che il Dpcm esclude dalle restrizioni gli studi televisivi ed il teatro Ariston, proprio per via della diretta tv, è equiparabile agli studi delle trasmissioni. Sono moltissimi gli utenti che non hanno preso bene le parole di Franceschini e che ricordano tanti altri programmi tv che, ancora oggi, vanno regolarmente in onda con il pubblico in studio pur nel rispetto delle norme anti-Covid (dai tamponi al distanziamento).

