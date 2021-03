Sanremo 2021, la protesta di Bugo: «Mi sono rotto, da un anno leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica»

di Danilo Barbagallo

Sanremo 2021, Bugo si sfoga su Instagram. Bugo, in gara a Sanremo 2021, utilizza i social per far conoscere la sua protesta: “Mi sono rotto, è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato”.

SANREMO 2021, LA PROTESTA DI BUGO: "QUI PER PARLARE DI MUSICA"

Bugo, fra i cantanti in gara a Sanremo 2021, si sfoga dal suo account Instagram. Al Festival per cantare, sente spesso fare riferimento a quanto accaduto lo scorso anno mentre era in gara con Morgan: “Ciao ragazzi – ha scritto sul social - parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar”.

Con Sanremo 2021 Bugo vuole voltare pagina: “Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui”.

Molti i commenti favorevoli dei follower, fra cui non manca quello di Ermel Meta che scrive al collega: “Tu sei un principe amico mio”.

