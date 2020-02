Sanremo 2020, Achille Lauro come San Francesco? I padri Francescani rispondono così

Giovedì 6 Febbraio 2020, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una valanga di messaggi arrivano alla nostra redazione: il riferimento è alla performance diche propone il gesto della spogliazione di San Francesco». Con queste parole inizia il commento di padre Enzo Fortunato, Direttore della rivista, sull'esibizione del cantante al«Ilesprime una ricerca di senso e di significato che non può essere messa tra parentesi. La pastorale stessa della Chiesa è chiamata a tenerne conto», prosegue il Direttore, il quale sottolinea che spesso anche i membri del clero si dilettano con i brani del festival e li citano durante le celebrazioni. Poi elogia Fiorello e il ripetuto appello dello showman alla pace e alla necessità di pace nel mondo odierno.Infine, padre Enzo Fortunato arriva al sodo e commenta il gesto e le parole di Achille Lauro . Innanzitutto «vorrei rispettare ladell’intenzione», perché anche sui social il cantante ha ricordato la spoliazione come «il momento più rivoluzionario della sua storia». La stoccata del Direttore però è dietro l'angolo: «Rimaneil modo e forse il luogo. Non possiamo ridurre quella scelta di radicale nudità e affidamento a Dio che si rivela come padre di ogni uomo a delle paillettes color carne. Necessaria unatra i contenuti del testo, le intenzioni e i gesti. La differenza è proprio qui».La conclusione dello scritto è un sunto di quanto detto prima: «abbiamo bisogno die significato; abbiamo bisogno di; abbiamo bisogno di. E se oltre la musica concorrono i fatti tutto è più semplice o se volete più francescano».