Dellache seguiremo in diretta susappiamo ormai quasi tutto, ma la provaè dietro l'angolo. Riuscirà il "dirottatore artistico"a bissare il successo della precedente edizione?. A rispondere a questa domanda ci hanno pensato iLo scorso anno, la prima serata aveva fatto registrare unosuperiore al 52% (il migliore dal 2005) e ora gli analisti di Stanleybet scommettono sull’Over 51,5% a 1,84. Una partenza più a rilento è invece leggermente favorita in lavagna, a 1,80. Ma la fantasia dei quotisti va oltre.Per il suo look, Claudio Baglioni si affiderà ancora una volta all’eleganza di, che lo scorso anno gli confezionò smoking molto originali e colorati: i traders scommettono che, all’esordio sul palco, il direttore artistico indosserà un(a 1,30, contro la cravatta a 2,50) e un abito tinta unita, ipotesi favorita a 1,60.